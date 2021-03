Covid-19 assusta o mundo Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/03/2021 18:17

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até este sábado, 606.452 casos confirmados e 34.304 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24h, foram contabilizados 2.281 novos casos e 94 mortes. Entre os casos confirmados, 565.339 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 é de 76.5%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 54.4%.

Publicidade

Pandemia no Rio

Publicidade

Já as Regiões Noroeste, Metropolitana I e Centro-Sul apresentam bandeira vermelha (risco alto). Já o Médio Paraíba e norte do Estado estão classificados com risco moderado (bandeira laranja). As demais localidades foram classificadas em risco baixo (bandeira amarela).