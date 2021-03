Geral - Prefeito Eduardo Paes, inaugura placa em homenagem a vereadora Marielle Franco, na Cinelancia, centro do Rio. O evento conta com a presença de politicos e familiares da vereadora assassinada ha tres anos. Entre os presentes estao, a esquerda, o deputado federal, Marcelo Freixo, Antonio Francisco da Silva Neto e Dona Marinete da Silva ( vestido preto e bolsa marrom ), pai e mae de Marielle, Anielle Franco, irmã da vereadora, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, Luyara Santos, blusa estampada e calça preta, filha da vereadora, o presidente da camara dos veradores, Carlo Caiado ( blusa polo branca e calça jeans, a direita ), entre outros.. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por Lucas Cardoso

Publicado 14/03/2021 13:53 | Atualizado 14/03/2021 13:55

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse, neste domingo, que espera receber novas doses da vacina entre terça e quarta-feira. A vacinação de novos grupos foi interrompida na última quinta-feira, quando as últimas doses do imunizante recebido na terça foram aplicadas. A fala do prefeito foi dada durante a inauguração de placa em homenagem à vereadora Marielle Franco, em frente a Câmara Municipal, na Cinelândia, Centro.

"Não quero confirmar porque tantas vezes já deixou de acontecer, né? Então a gente vai esperar. Aqui no Rio, chegou vacina, a gente vai aplicar. Não vamos fazer cadastro prévio, pedir comprovante de residência. Nós vamos vacinar todas as pessoas que estiverem naquela idade predeterminada naquele dia. A gente acredita no SUS e acredita que vacinar rápido, principalmente os mais velhos é fundamental", disse o prefeito.

Ainda segundo Paes, o Ministério da Saúde não apresentou justificativa para a demora na entrega de novas doses, mas a expectativa é que o anda e para da vacinação pare com o aumento da capacidade da Fiocruz. "Não tem vacina, né? O que o Butantan tá produzindo está sendo distribuído, mas acho que a Fiocruz ainda não está com aquela capacidade mais intensa. Parece que está para aumentar, mas até que isso aconteça, nós vamos continuar com esses passo de tartaruga. Não tem jeito", comenta.

Sobre os números da covid-19 no município, Paes disse que a cidade pode aumentar as restrições caso os dados voltem a apontar para uma nova alta da doença. "Sempre podemos apertar mais o cerco. Vamos acompanhar os números. Seguir a ciência. Ontem mesmo tivemos uma redução da média móvel de mortes. Queremos que continue assim. A gente quer que continue assim", disse.

Para manter a melhora na curva de casos, o prefeito pediu aos cariocas que sigam respeitando as regras definidas no último decreto. "O que estamos fazendo é justamente para que continue assim. A gente não está tranquilo. Apesar dessa redução, temos um aumento de internação, de casos nas unidades de saúde, com sintomas de covid. Então é muito importante que a população ajude e respeite", concluiu.