Publicado 15/03/2021 11:30 | Atualizado 15/03/2021 12:02

Rio - Após três dias de fiscalizações das novas medidas impostas pela Prefeitura, foram registradas 2.303 ações - entre multas e interdições a estabelecimentos, não utilização de máscaras, aglomerações, infrações de trânsito, reboques, encerramento de feiras, apreensões de mercadorias de ambulantes – com 125 estabelecimentos fechados e 57 multas a bares, restaurantes e ambulantes.



Somente no terceiro dia de operações foram registradas 605 ações, com estabelecimentos fechados e 13 multas a ambulantes, restaurantes e bares. As fiscalizações foram realizadas pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), juntamente com a Guarda Municipal, Instituto de Vigilância Sanitária e o apoio da Polícia Militar e ocorreram com os comboios em diversos pontos da Zona Sul, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Praia da Reserva, Praia da Macumba, Campo Grande e Bangu, além de atuações destacadas da Guarda Municipal por todo o município do Rio de Janeiro. As forças-tarefas atuaram em locais que apresentavam altos índices de aglomeração e também registros de denúncias na central 1746 da Prefeitura do Rio.

“Seguimos satisfeitos com o saldo das fiscalizações e da adesão da sociedade ao novo decreto. Através da ocupação prévia dos principais pontos de aglomeração mapeados, conseguimos reduzir muito a incidência de pessoas descumprindo as medidas de proteção à vida. Continuaremos nas ruas com o trabalho de fiscalização, principalmente para agir naqueles que infringem as determinações”, afirma o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



A partir da 00h desta sexta-feira, dia 12, passaram a vigorar as novas medidas determinadas pelo decreto 48.604, publicado no Diário Oficial de quinta-feira, dia 11. Até o dia 22 de março, o comércio, serviços e funcionalismo público passam a ter horários escalonados de funcionamento.



Quiosques e ambulantes podem voltar a atuar nas praias, até às 17h. Bares, lanchonetes e restaurantes funcionam até às 21h com atendimento presencial, após esse horário estão liberados a atuar apenas em sistema de entrega a domicílio, drive trhu e entrega rápida com retirada do produto na loja (takeaway). Após às 21h está vedado o consumo no local.

"Essa é uma decisão técnica, científica. Eu repito: é uma decisão que cabe principalmente à Secretaria de Saúde. Obviamente a Secretaria de Ordem Pública é ouvida nessas decisões. Nós fizemos apreensões de materiais irregulares a partir das 17 horas. A gente volta a pedir a colaboração dessas pessoas no sentido de cumprirem as regras. Não havendo esse cumprimento, nós faremos um balanço deste fim de semana, não há problema algum em essa medida ser revista. O prefeito já deixou isso claro. Não havendo a colaboração dessas pessoas, essas medidas podem ser mais restritivas de acordo com o cenário que se vislumbre do ponto de vista sanitário", disse o secretário ao "Bom Dia Rio", da TV Globo, sobre o trabalho de ambulantes e o aluguel de barracas nas praias durante o fim de semana.

Brenno explicou que os agentes da Seop realizam um trabalho de conscientização na população antes de aplicarem qualquer tipo de multa ou autuações.



"Antes do horário das 17 horas, a gente passa, com a Guarda Municipal e a própria Vigilância Sanitária. Também nos quiosques, porque mesmo eles podendo funcionar até 21 horas a gente orienta que não sirvam pessoas em pé. E com relação às faixas de areia, até as 17 horas é permitido comércio. Também fomos orientando essas pessoas justamente para que eles não percam a oportunidade de trabalhar. É preciso ter uma sensibilidade também no que diz respeito a multidões. Então, a prefeitura precisa zelar também pela integridade física das pessoas que estão cumprindo as regras, estão fazendo uso dos espaços públicos com senso de coletividade e com senso de civilização", explicou.