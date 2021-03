Município de Nova Iguaçu inicia vacinação de idosos a partir de 75 anos Renato Fonseca/PMNI

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 12:10 | Atualizado 15/03/2021 12:11

Rio - A campanha de vacinação contra a covid-19 em Nova Iguaçu vai imunizar, nesta segunda (15) e terça-feira (16), os idosos com 75 anos de idade do município. A continuação do calendário para as outras faixas etárias depende da entrega de novos lotes de vacinas pelo Ministério da Saúde.

Para os profissionais de saúde e para os idosos maiores de 78 anos vacinados entre 20 de janeiro e 5 de março, a aplicação da segunda dose acontece até a próxima sexta-feira (19). Isso porque desde o início da campanha, em 20 de janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde tem as segundas doses reservadas.

"É importante ressaltar que apenas aqueles que tomaram a vacina Coronavac vão receber a segunda dose, pois o intervalo entre a primeira e segunda dose é de 14 a 28 dias. Quem tiver ultrapassado este prazo, também poderá comparecer para garantir a completa imunização", informou a Prefeitura, em nota.

Até a última sexta-feira (12), foram vacinados 5.958 profissionais de saúde com a primeira dose e 5.323 com a segunda; 526 idosos acima de 60 anos residentes em instituições de Longa Permanência com a primeira dose e 497 com a segunda; 209 profissionais de saúde acima de 60 anos com a primeira dose e 32 com a segunda; 21.051 idosos acima de 76 anos com a primeira dose e 1.428 com a segunda; 99 maiores de 18 anos com deficiência inclusiva com a primeira dose e 97 com a segunda. Sendo assim, foram aplicadas 35.224 doses, sendo 27.843 de primeiras doses e 7.381 de segunda.

Nova Iguaçu tem 15 pontos de vacinação, com horário de funcionamento de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 16h. Quem for se vacinar deverá apresentar carteira de identidade, comprovante de residência, CPF e cartão SUS.

Confira os endereços dos locais de vacinação:

DRIVE THRU – CENTRO OLÍMPICO DE NOVA IGUAÇU

Avenida Governador Roberto da Silveira, 1725, Centro

Referência: Próximo ao Viaduto da Posse

DRIVE THRU – SHOPPING NOVA IGUAÇU

Av. Abílio Augusto Távora, 1111 – Bairro da Luz

ESPAÇO MUNICIPAL DA TERCEIRA IDADE DE NOVA IGUAÇU (ESMUTI)

Avenida Luís de Matos, 736 – Bairro da Luz

CLÍNICA DA FAMÍLIA JARDIM PARAISO

Rua Ingá s/nº – Jardim Paraíso

Referência: UPA 24 Horas Arquiteta Patrícia Marinho

CLÍNICA DA FAMÍLIA DE VILA DE CAVA

Rua Álvaro Gonçalves, 103 – Vila de Cava

Referência: UPA 24 Horas Gisele Palhares Gouvêa

POLICLÍNICA DE MIGUEL COUTO

Rua Digomar Simões e Souza, 50 – Miguel Couto

Referência: UPA 24 Horas Carlinhos da Tinguá – Miguel Couto

CLÍNICA DA FAMÍLIA DE AUSTIN

Rua Coronel Monteiro de Barros, 783 – Austin

Referência: UPS 24 Horas Dr. Moacyr de Carvalho – Austin

CLÍNICA DA FAMILIA ODICEIA MORAIS

Rua Bolívia, s/nº – Centro

CLÍNICA DA FAMILIA EMILIA GOMES

Rua dos Quartéis, 221 – Comendador Soares

Referência: UPA 24 Horas Comendador Soares – Comendador Soares

CLÍNICA DA FAMÍLIA DOM BOSCO

Avenida Abílio Augusto Távora s/n° – Bairro Dom Bosco

CLÍNICA DA FAMÍLIA VILA OPERÁRIA

Rua Nair Dias, 880 – Vila Operária.

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA RANCHO FUNDO

Rua das Rosas, 100 – Rancho Fundo

CLÍNICA DA FAMÍLIA MARFEL

Rua Áurea Ramos Borges, 110 – Palhada

CLÍNICA DA FAMÍLIA DO CAIÇARA

Rua Oiticica, s/n° – Carmari

CLÍNICA DA FAMÍLIA DO AMBAI

Avenida Henrique Duque Estrada, 3.357 – Ambai