Rio - A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) divulgou, na última sexta-feira, o edital do Vestibular Estadual 2021. A seleção desta vez será realizada em um único dia, no dia 2 de maio, com questões objetivas e redação. Serão oferecidas 5.731 vagas para os cursos de graduação do 1º e 2º semestres deste ano.

Todos os candidatos que se inscreveram para o Exame de Qualificação estão automaticamente inscritos no novo exame. Segundo informações do edital, a escolha do curso deverá ser registrada, de 23 de março a 8 de abril, pelo site . Aqueles que não efetivarem o procedimento serão considerados desistentes. A opção pelo sistema de cotas e envio on-line de documentação comprobatória acontece no mesmo período.

A parte objetiva englobará 60 questões de múltipla escolha relacionadas às seguintes disciplinas: Biologia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira, Língua Portuguesa / Literatura, Matemática e Química. O conteúdo cobrado inclui também a leitura do livro 'Triste fim de Policarpo Quaresma', de Lima Barreto. Já para a redação, a obra de referência é '1984', de George Orwell. O local e o horário de realização do exame serão informados no cartão de confirmação, com emissão prevista para 13 de abril. A duração da prova será de cinco horas.

A classificação final, que sai no dia 7 de junho, será baseada no somatório das pontuações obtidas na prova objetiva (total de 90 pontos) e na redação (10 pontos). Para cada curso, foram definidas duas disciplinas de maior relevância, cujas respectivas notas serão consideradas como critério de desempate entre os candidatos.

