Criminosa foi presa e encaminhada a 63ªDP (Japeri) Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 18:20 | Atualizado 15/03/2021 18:35

Rio - Policiais Da 63ª DP (Japeri) prenderam, nesta segunda-feira, uma mulher de 47 anos, que não teve o nome divulgado, suspeita de aplicar o golpe "boa noite, Cinderela". De acordo com agentes, a vítima é um homem, de 67 anos. A criminosa foi localizada no Parque Barão do Amapá, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

O caso teria acontecido no dia 27 de agosto do ano passado. Segundo investigações da polícia, o homem conheceu a mulher por meio em um aplicativo de relacionamentos e marcou com um encontro na sua residência, em Engenheiro Pedreira, no município de Japeri, também na Baixada.

Publicidade

Ao chegarem na casa, a criminosa preparou uma comida e, após a refeição, o senhor dormiu. Ao acordar, a vítima sentiu falta do cartão do banco, dinheiro e o telefone celular.

O homem registrou ocorrência e as investigações começaram. A prisão preventiva foi decretada, a mulher foi localizada e presa. Segundo o titular da 63ª DP, delegado Flávio Ferreira Rodrigues, ela responde a inquéritos em outras unidades policiais pela prática de roubo com o mesmo modo de operação.