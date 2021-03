CCBB Divulgação

Rio - As ações do projeto “Mais Cidade” começam no próximo dia 24, com atividades virtuais para a população idosa. A iniciativa tem o objetivo de garantir o direito à cidade, dando acesso aos atendidos pela Secretaria Municipal de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida (SEMESQV), por meio de visitas a espaços culturais, turísticos, artísticos e de lazer.



Seguindo os protocolos de saúde, para evitar a disseminação da covid-19, os passeios só acontecerão após a liberação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A primeira atividade será uma visita virtual pela exposição “Chiharu Shiota: Linhas da Vida”, do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). O grupo deverá ser formado por até 45 pessoas na plataforma Zoom. A ação terá 1h30 de duração. Os interessados devem se inscrever pelo telefone (21) 98315-8439, até o dia 23 de março.

Segundo o secretário titular da pasta, Junior da Lucinha, o programa pretende estimular o convívio coletivo e contribuir para melhorar a qualidade de vida da população idosa.



“Queremos oferecer condições adequadas ao acesso e direito à cidade, ao senso de pertencimento à cidade, à cultura, à arte e aos pontos turísticos. Mas enquanto não podemos ir para as ruas, faremos as ações virtualmente. Se não podemos ir até o local, o local vem até nós”, disse o secretário.



As próximas atividades do projeto “Mais Cidade” serão um vídeo convite, por meio do WhatsApp, com perguntas disparadoras, pautado no trabalho de escuta do público-alvo em parceria com o Parque Lage, no dia 26 de março, e o Concurso de Poesia, com início no mês de abril.