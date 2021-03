Polícia Civil prende casal que vendia anabolizantes e apreende mais de R$ 500 mil em material Divulgação

Rio – A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (15), um casal responsável pela distribuição de anabolizantes nos principais bairros da Zona Oeste do Rio. Segundo investigações, o comércio ilegal pode estar ligado às atividades econômicas do miliciano Wellington da Silva Braga, o Ecko, um dos criminosos mais procurados do estado.

Paulo Roberto Folena dos Santos e Denise Cesconi Vieira dos Santos foram presos em Barra de Guaratiba. No local, agentes da 32ª DP (Taquara) apreenderam material fornecido por eles, que está avaliado em mais de R$ 500 mil. Produto anabolizante tem venda proibida ou controlada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A polícia também apreendeu uma espingarda, uma réplica de fuzil, toucas ninja e munições.