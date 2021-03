Contra Marllus Vinicius Alboni Monteiro havia um mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça de Santa Catarina Divulgação

Por Thuany Dossares

Publicado 16/03/2021 10:22

Rio - A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio (MPRJ) prenderam, na tarde de segunda-feira, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, um homem acusado de cometer roubos e furtos no estado de Santa Catarina.



De acordo com os agentes Marllus Vinicius Alboni Monteiro, conhecido como Carioca, de 29 anos, estava com um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí/SC.



Ele havia sido preso em flagrante, em 2011, e foi beneficiado com a progressão de regime fechado para semiaberto, em 2017. Mas, após sair da cadeia, não voltou mais, segundo apuração do MPRJ.



Marllus Vinicius foi encontrado por policiais da 59ª DP (Caxias) em uma residência no Centro de Duque de Caxias, após o levantamento de informações de inteligência e realização de diligências.