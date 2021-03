Flávio Bolsonaro Leopoldo Silva/Agência Senado

Publicado 16/03/2021 17:13 | Atualizado 16/03/2021 18:11

Rio - O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou, por três votos a dois, o pedido para que o relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que iniciou a investigação sobre as supostas "rachadinhas" de funcionários do antigo gabinete de Flávio Bolsonaro (Republicanos) na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), fosse invalidado.

O recurso havia sido pedido pela defesa do senador e foi negado nesta terça-feira pela Quinta Turma do STJ em sessão transmitida virtualmente.

Os relatórios do Coaf que revelaram movimentação de R$ 1,2 milhão do ex-assessor Fabrício Queiroz, suspeito de ser o pivô do esquema da rachadinha no gabinete de Flávio na Alerj. Após a descoberta da movimentação atípica, o Ministério Público do Rio (MPRJ) abriu investigação e pediu quebras do sigilo bancário e fiscal.



Em sessão virtual, a maioria dos ministros seguiu o voto do relator, Félix Fischer, e considerou legais os atos praticados pelo Coaf.

Além disso, uma segunda decisão do STJ nesta terça-feira impediu a anulação de decisões do juiz do caso das "rachadinhas" tomadas pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). O pedido havia sido feito pelos advogados de Flávio.