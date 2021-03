Boletim desta terça-feira (16) Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 17:36 | Atualizado 16/03/2021 17:58

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta terça-feira, 608.887 casos confirmados e 34.445 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 1.081 novos casos e 115 mortes. Entre os casos confirmados, 568.605 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 é de 81.4%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 62.4%.



Estado do Rio não tem previsão de chegada de novas doses



O DIA, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) respondeu que não há informações de quando o Ministério da Saúde enviará uma nova remessa de doses da vacina contra covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que aguarda novas remessas de vacinas destinadas à primeira dose para que o calendário de vacinação seja retomado na cidade.

O governo do Rio esperava receber 297 mil vacinas da Coronavac, correspondentes a 9% das 3,3 milhões de doses adquiridas pelo Governo Federal do Instituto Butantan, na última segunda-feira (15), mas o envio não foi realizado. Outro lote com mais 180 mil doses era esperado para quarta-feira (17). No entanto, a SES não recebeu a confirmação dessa chegada com o Ministério da Saúde. O secretário estadual de Saúde do Rio, Carlos Alberto Chaves, disse que vai distribuir as vacinas assim que receber o novo lote do Ministério da Saúde.