No bairro K11, em Nova Iguaçu, um muro desabou e atingiu dois carros Reprodução

Por Aline Cavalcante

Publicado 16/03/2021 19:23 | Atualizado 16/03/2021 19:30

Rio - Uma forte chuva atingiu a Baixada Fluminense no final da tarde desta terça-feira (16) e deixou moradores e prefeituras em alerta na região. Nova Iguaçu e Mesquita foram as cidades mais atingidas, houve alagamentos, quedas de árvores e até chuva de granizo.



Nova Iguaçu entrou em estágio de alerta após um forte temporal que atingiu a cidade. A Secretaria Municipal de Defesa Civil registrou dez ocorrências na cidade, todas sem vítimas, como quedas de árvores, além de alagamentos em diversos pontos. Um muro de um prédio desabou no bairro k11, atingindo dois veículos. No Centro da cidade ruas ficaram alagadas. Um vídeo divulgado pela página Mesquita Informe mostra um carro ilhado no meio do temporal. O trânsito ficou complicado no local.





O Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), que está passando por reformas no telhado, apresentou pontos de infiltração e alagamento em alguns setores. Os pacientes internados em locais afetados foram transferidos para outras enfermarias. Equipes da Defesa Civil, Secretaria Municipal de Infraestrutura (Semif), de manutenção hospitalar e responsável pelas obras foram acionadas e estão fazendo os reparos necessários. Houve também registros de chuva de granizo em áreas isoladas da cidade. A previsão é de chuva moderada a forte nas próximas horas.

Publicidade

Em Mesquita o temporal também deixou rastros. A Rua Aurélia, em Edson Passos, virou um rio. Ruas do Centro também ficaram alagadas.

Publicidade