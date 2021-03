Novas doses chegam ao Rio ainda na noite desta terça-feira. Confira o calendário Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 20:23 | Atualizado 16/03/2021 20:30

Rio - A Secretaria Estadual de Saúde (SES) do Rio informou, nesta terça-feira, que o estado irá receber 444 mil novas doses da vacina Coronavac, do instituto Butantan, até esta noite. De acordo com a pasta, até às 20h20 os imunizantes ainda não tinham sido encaminhados para a Coordenação Geral de Armazenagem (CGA), em Niterói, onde ficarão armazenados.

A distribuição para a capital e mais três municípios acontece já na manhã desta quarta-feira (17). Neste noite, o prefeito do Rio, Eduardo Paes anunciou um novo calendário de vacinação.

De acordo com Paes, as doses serão aplicadas em clínicas da família, centros municipais de saúde, no planetário da Gávea, no Tijuca Tênis Clube, Museu da República (Catete), Igreja Nossa Senhora do Rosário (Leme) e Casa Firjan (Botafogo). O horário de funcionamento é de 8h às 17h. Já no Parque Olímpico (Barra da Tijuca), a aplicação será em modelo drive-thru, das 9h às 15h.

O horário para a vacinação no sábado ainda não foi divulgado.

Homens e mulheres em dias distintos

O prefeito anunciou ainda que as doses que serão aplicadas, vão ser divididas da seguinte forma: mulheres serão vacinadas em um dia, e os homens, em outro. O motivo é para não haver aglomeração. Vale lembrar, que nesta quarta-feira (17), e no sábado (20), ambos os sexos podem ir aos locais de aplicação.

Divisão por sexo

Quarta-feira (17): Homens e mulheres com 76 anos

Quinta-feira (18): Mulheres com 75 anos

Sexta-feira (19): Homens com 75 anos

Sábado (20): Homens e mulheres com 75 anos ou mais