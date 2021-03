Jennifer Rocha e a mãe Tuane Rocha Reprodução Instagram

fotogaleria Rio - Parentes e amigos usaram as redes sociais nesta quarta-feira para lamentar a morte da musa da São Clemente, Tuane Rocha. A passista de 38 anos foi encontrada sem vida no banheiro de sua casa, nesta terça-feira, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio . A Polícia Civil está investigando o caso, pois Tuane tinha um ferimento na cabeça, que pode ter sido ou não causado por um acidente doméstico.

De acordo com a 32ª DP (Taquara), a perícia foi realizada no local e diligências seguem para esclarecer o caso.

A morte repentina de Tuane deixou a única filha dela em choque. A publicitária Jennifer Rocha, que mora na Austrália desde janeiro de 2020, onde foi fazer um intercâmbio, usou sua conta no Instagram para falar da mãe. "Para sempre, te amo", disse a jovem de 25 anos.

O presidente da agremiação, Renato Almeida Gomes, onde ela desfilou por seis carnavais, lamentou a morte da bailarina e empresária. "A Tuane foi uma das pessoas mais marcantes quando falamos das musas e destaque da São Clemente. Foram vários Carnavais representando muito bem a nossa escola, com um papel fundamental no desenvolvimento de muitas meninas da nossa comunidade. Vai fazer uma falta imensa, mas será sempre lembrada por cada integrante da São Clemente. Ficam as melhores lembranças de uma pessoa muito especial".

A rainha de bateria da Beija-Flor de Nilópolis, Raíssa de Oliveira, foi pega de surpresa com a notícia da morte de Tuane. Segundo ela, a musa era uma pessoa alegre e cativante.

"No final da tarde recebi a pior notícia. Que a filha, mãe, amiga, profissional, uma mulher de fibra não estaria mais entre nós. Para mim está sendo um choque. Tantos palcos dividimos juntas, tantas viagens, muitas conversas e risadas. Tuane, vai com Deus minha eterna amiga, vá com a sua alegria e chegue aí no céu sambando que é o que você amava fazer. Aos familiares, meu sentimentos. Deus e os anjos conforte o coração de cada um", disse.

A bailarina do cantor Dudu Nobre, Karla Moreno, também falou sobre a morte da amiga. "Minha dupla foi brilhar no céu. Sem acreditar ainda. Uma guerreira que lutava em silêncio. Tantos momentos juntas, tantos sorrisos, tantos perrengues, momentos que serão inesquecíveis. Sem palavras pra descrever o que estou sentindo. Queria que fosse mentira a cena que vi hoje, vai ser difícil tirar da cabeça, que tristeza, que dor.

Somente pedir a Deus que conforte toda família. Descanse em paz".

"INSPIRAÇÃO era isso que via em você! Sempre foi uma mulher de fibra, elegância, charme e muita serenidade. Uma perda irreparável O mundo do samba perde uma grande referência de beleza, arte, força e determinação. (...) Tuane representou não só o Carnaval mais sim toda uma nação de mulheres negras, guerreiras, batalhadoras e com a carreira de sucesso no auge tempos áureos dos carnavais do mundo. Que sua elegância seja referência para muitas mulheres determinadas igual a você foi, levando bom gosto, e muito glamour por onde passava. (...) Descanse em paz, Deusa do Ébano!", escreveu a amiga Fabiany Carraro.

"Estou sem forças, sem chão, não querendo acreditar, aceitar o que houve, uma pessoa incrível, uma amiga que era como uma irmã, uma pessoa incrível com a qual passei grandes e inesquecíveis momentos, curtirmos juntos, viajamos juntos, trabalhamos juntos. São inúmeras histórias em anos de uma amizade verdadeira e incrível. Descanse em paz e obrigado por sua amizade", homenageou o DJ Juan Melo.

Luta contra alopecia

Há cerca de um mês, a musa do carnaval carioca revelou que lutava há cinco anos contra uma alopecia, doença que gera a perda repentina de cabelo do couro cabeludo em grandes quantidades. Em vídeos nas redes sociais, Tuane falou sobre os tratamentos para tentar reverter a situação, mas nada funcionava.

"Oi meu Amores, sempre venho aqui bem e feliz. Mas hoje vim falar de um problema que tenho lutado por 5 anos. Pode parecer bobo, mas me entristece, não me dá liberdade e me faz chorar. Tenho lutado contra a Alopecia, já fiz inúmeros tratamentos, medicações que não reverteram o meu problema. Entretanto hoje resolvi me abrir com vocês porque sinto que posso trazer um novo olhar pra esse tema. Ainda sendo leve, feliz mas sendo também real. E verdadeiro para que muitas mulheres possam se ver e entender que tá tudo bem e que sempre podemos achar uma nova história pra gente. Enfim... Vou continuar nesta luta.", disse a musa do carnaval", disse em uma das postagens.