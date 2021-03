Secretário Municipal de Saúde, Daniel Soranz Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Rio - A cidade do Rio recebe na manhã desta quarta-feira 96.660 doses da vacina do Instituto Butantan. Cerca de 345 mil doses serão distribuídas entre os outros 91 municípios do estado. Na capital, a remessa será parte do cronograma de vacinação retomado a partir desta quinta-feira, quando mulheres de 75 anos serão imunizadas. Na sexta, serão os homens de 75 anos.

A vacinação continua, nesta quarta, para idosos de 76 anos e para quem já pode tomar a segunda dose. Daniel Soranz, secretário municipal de Saúde, reforçou a importância da imunização de toda a população. "A vacina reduz em quase 100% dos óbitos e os casos de internação", comentou Soranz, em entrevista ao 'Bom Dia Rio'. "Na vacinação, precisamos focar na população com mais de 60 anos. A expectativa é vacinar essa faixa etária o mais rápido possível".

Segundo o secretário, as medidas restritivas renovadas na última semana no Rio podem ser endurecidas caso não haja adesão da população, ou a secretaria municipal de Saúde observe um aumento no número de internações e procuras por emergência.

"Se a gente não tiver redução no número de procura nas unidades de urgência e emergência, seremos obrigados a aumentar as medidas restritivas. Precisamos priorizar salvar vidas", reforçou Soranz.

Leitos abertos na rede privada

A secretaria de Saúde anunciou a ativação de 50 novos leitos na rede privada para utilização pública. Os leitos foram abertos no hospital São Francisco da Providência de Deus, na Tijuca. Está prevista a ativação de outros 50 leitos na rede privada. Ao todo, foram abertos 353 leitos desde janeiro.