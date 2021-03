Quartel do Humaitá (1º GBM) Reprodução Google Maps

Publicado 17/03/2021 08:48 | Atualizado 17/03/2021 08:48

Rio - O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) vai apoiar a vacinação contra a covid-19 abrindo quartéis, a partir desta quinta-feira, para imunizar as pessoas na capital. Enfermeiros e técnicos de enfermagem da corporação estarão à disposição para a ação em unidades definidas pela Diretoria Geral de Saúde. Nesta primeira fase, os quartéis do Humaitá, Copacabana, Vila Isabel e o Grupamento de Busca e Salvamento, na Barra, receberão a população. O cronograma será definido pela Secretaria Municipal de Saúde, seguindo os protocolos do Ministério da Saúde.

Segundo o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro, a instituição está à disposição para cooperar nessa campanha de enfrentamento à pandemia. É um plano conjunto de cooperação.

"Se o assunto é salvar vidas, estaremos engajados em qualquer causa. Em locais de difícil acesso, podemos ainda dispor de viaturas 4 x 4, lanchas e aeronaves para ajudar aos municípios", reforçou o secretário.





Serviço



Horários: de segunda a sexta, das 8 às 17h. Sábados, das 8 às 12h.



Quartel do Humaitá (1º GBM) - Rua Humaitá 126 - Humaitá

Quartel de Vila Isabel (11º GBM) - Rua 8 de Dezembro 456 - Vila Isabel

Quartel de Copacabana (17º GBM) - Rua Xavier da Silveira, 120 - Copacabana

Grupamento de Busca e Salvamento (GBS-Barra) - Av. Ayrton Senna 2001 - Barra da Tijuca