Rio - Um cartão de aniversário e diversas cartas foram divulgadas como prova da ligação entre a síndica Priscilla de Oliveira e o atirador que matou Carlos Eduardo Monttechiari, no dia primeiro de fevereiro deste ano. Segundo a polícia, a mulher tinha uma desavença com a vítima por conta de questões administrativas do condomínio London Green Park, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Ela teria encomendado o crime com o namorado, Leonardo Lima, que foi preso nesta terça-feira. O assassinato foi flagrado por uma câmera de segurança.

De acordo com informações do RJTV2, Leonardo Lima era supervisor no condomínio de luxo e mantinha um relacionamento amoroso com a síndica. A vítima, Carlos Eduardo, também já havia sido síndico do local e teria descoberto desvios de mais de R$800 mil do orçamento do condomínio por meio de notas fiscais fraudulentas. Ele havia dito aos moradores que pretendia expor Priscilla em uma reunião marcada para o dia 5 de fevereiro. No entanto, ele foi morto no dia 1º.

Defesa dos acusados

O advogado da síndica, Norley Thomaz Lauand, alegou que Priscilla seria inocente e protocolou um pedido na 2ª Vara Criminal do Rio de Janeiro para que ela fosse transferida para prisão domiciliar. Segundo ele, sua cliente estaria se recuperando de uma cirurgia e precisando de cuidados médicos.

Já a defesa de Leonardo Lima, o advogado Carlos Santolia, disse que a prisão do supervisor seria arbitrária pois o cliente teria sido coagido a confessar o crime. Além disso, ele também afirma que o depoimento foi colhido e filmado sem a sua presença, pois foi informado que Leonardo não queria um advogado. Santolia também contesta a acusação da polícia baseada nas imagens da câmera de segurança. Segundo ele, não é possível ter certeza de que o homem nas filmagens seria mesmo Leonardo.

Crime

