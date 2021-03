Primeiro fim de semana das novas medidas restritivas do município do Rio terminou com mais 1.600 autuações por desrespeito às normas Divulgação / Seop

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 13:25 | Atualizado 17/03/2021 15:49

Rio - O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, vai estender por mais uma semana as medidas restritivas contra a propagação da covid-19 em todo o estado do Rio de Janeiro. O governador ainda afirmou ao jornalista Edimilson Ávila, da TV Globo, que as medidas podem ser mais severas. Anteriormente, a informação era de que as medidas restritivas seriam estendidas por mais duas semanas, no entanto, o prazo foi corrigido para uma semana. Com isso, segue proibida a permanência de pessoas nas vias públicas no horário compreendido entre 23h e 5h.

Publicidade

Nove municípios do Rio de Janeiro estavam com as UTIs para covid-19 com lotação máxima, na noite de terça-feira, segundo o Painel da Covid-19 da Secretaria Estadual de Saúde. Em outras oito cidades, a ocupação já chegava a 90%. A taxa de ocupação de UTIs no estado é de 81.4%, e nas enfermarias é de 62,4%. Além disso, a secretaria registrou um aumento de 35% na fila de espera por um leito intensivo — de 171 para 231 pessoas aguardando uma vaga em UTIs.

Medidas restritivas

Publicidade

Em relação ao comércio, a resolução prevê escalonamento de horário: lojas de rua – das 8h30 às 17h30; e shoppings – das 10h30 às 22h, com 75% da capacidade de lotação. Para comércios e serviços enquadrados como essenciais, não há limitação de funcionamento.



As comemorações de 15 anos, casamentos e formaturas estão liberadas desde que mantendo 50% de ocupação nas casas de festa. Bares e restaurantes também deverão funcionar com metade da capacidade de lotação, com horário máximo até as 23h e cumprindo distanciamento de um metro e meio entre as mesas. A música ao vivo é permitida, porém fica proibida pista e espaço de dança.



Autorizados a funcionar com 50% da capacidade estão: museus, centros culturais, cinemas e teatros; parques e reservas naturais; serviços de educação física (academias, centros de treinamento, estúdios e similares), parques de recreação infantil e clubes sociais. Ficam mantidas também as atividades esportivas de alto rendimento, sem público.