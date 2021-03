Na foto, o Hospital Pedro Segundo, em Santa Cruz. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 09:55

Rio - Nove municípios do Rio de Janeiro estavam com as UTIs para covid-19 com lotação máxima, na noite de terça-feira, segundo o Painel da Covid-19 da Secretaria Estadual de Saúde. Em outras oito cidades, a ocupação já chegava a 90%. A taxa de ocupação de UTIs no estado é de 81.4%, e nas enfermarias é de 62,4%.

Além disso, a secretaria registrou um aumento de 35% na fila de espera por um leito intensivo — de 171 para 231 pessoas aguardando uma vaga em UTIs.

Até esta terça-feira, 608.887 casos foram confirmados e 34.445 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 1.081 novos casos e 115 mortes. Entre os casos confirmados, 568.605 pacientes se recuperaram da doença.

Cidades com ocupação máxima dos UTIs

1. Bom Jesus do Itabapoana

2. Itaperuna

3. Miguel Pereira

4. Miracema

5. Paraíba do Sul

6. São João da Barra

7. Sapucaia

8. Seropédica

9. Teresópolis

Cidades com taxa em 90%

1. Cordeiro: 90%

2. Duque de Caxias: 94%

3. Nova Friburgo: 90%

4. Petrópolis: 93%

5. Rio das Ostras: 91%

6. Rio de Janeiro: 94%

7. Quissamã: 91%

8. Vassouras: 90%

Capital fluminense