Rio - Apesar do descompasso por conta da demora na distribuição de vacinas por parte do governo federal, a Prefeitura do Rio espera vacinar todos os idosos com mais de 70 anos até o fim de março. A cidade recebeu, na manhã desta quarta-feira, 96.660 doses da vacina do Instituto Butantan

A expectativa do secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, é de alinhar melhor com o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, um novo cronograma de distribuição de doses. Desde o início da vacinação, o Rio já precisou suspender duas vezes por falta de estoque. "Hoje vamos vamos nos encontrar com o novo ministro da Saúde na Fiocruz. Ele deve anunciar um calendário de distribuição de novas doses para a gente programar a vacinar s população com mais de 70 no mês de março", comentou Soranz. Se o calendário não for interrompido, pessoas com mais de 60 anos deverão estar vacinadas até o fim de abril.

Nesta quarta, aproximadamente 96 mil doses chegam à capital, das 444 mil recebidas pelo estado. Assim, a cidade retoma o calendário: hoje, idosos com 76 anos; na quinta-feira, mulheres com 75 anos; e na sexta, homens com 75.

Alta de procura por emergência liga o alerta e prefeitura admite endurecer

O Rio tem, atualmente, 1.110 pessoas internadas por Covid-19. Nos leitos de UTI, a ocupação já passa dos 90%. A alta de casos graves e mortes em todo o Brasil começa a se refletir no Rio, e o secretário de Saúde admite endurecer as medidas restritivas, caso a prefeitura assim avalie.

"O COE Covid deve avaliar isso. Esse comitê gestor vai definir quais são as medidas que, de fato, podem aumentar, as evidências científicas. Estamos avaliando todos os números, indicadores envolvidos, disseminação de casos e a ocupação de leitos. Nossa preocupação é tomar a atitude correta. Pode ser que seja necessário aumentar".