Por O Dia

Publicado 17/03/2021 16:27

Rio - Uma mulher foi presa em flagrante, na noite desta terça-feira (16), por furto de energia em Bangu, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a Light, técnicos identificaram a fraude e o furto de energia foi confirmado por agentes da 35ª DP (Campo Grande).

Os peritos identificaram um desvio no ramal de ligação de energia que fazia com que parte do consumo da casa fosse desviado, não registrando seu consumo pelo equipamento de medição.



Em nota, a Light informou que "a ação reforça a estratégia da Light de ser intolerante ao furto de energia. A empresa atua em parceria com o poder público e empresas parcerias prestadoras de serviço para coibir essa prática, que é crime previsto no artigo 155 do Código Penal, com pena de até oito anos de prisão".