Rio de Janeiro

'Marginal influencer' e namorada são presas por morte de policial aposentado

Mayra Pereira e Elisângela Abas fugiram do Rio e passaram a gozar de uma vida de luxo com dinheiro roubado da vítima. Mayra era ex-namorada do perito Ricardi Girardi, com quem teve uma filha

Publicado 18/03/2021 06:55 | Atualizado há 6 minutos