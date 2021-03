Menino Henry sofreu hemorragia interna e laceração do fígado Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 15:30 | Atualizado 18/03/2021 17:51

Rio - Um policial civil, que não teve a identificação divulgada, confirmou que o menino Henry Borel, morto com apenas 4 anos , estava bem quando chegou ao condomínio onde a mãe mora, na Barra da Tijuca, Zona Oeste. A informação foi dada na tarde desta quinta-feira na 16ªDP (Barra da Tijuca) ao advogado de Leniel Borel, pai da criança.

Na ocasião, quem estava no apartamento com a mãe da vítima no dia em que a criança chegou, no domingo (7), era vereador do Rio Dr. Jairinho (Solidariedade).

De acordo com imagens de câmeras de segurança, a criança aparece alegre e sem lesões no corpo durante um passeio com o pai em um shopping da cidade um dia antes de morrer.

Na madrugada de segunda-feira (8), o pai da criança, Leniel Borel, diz ter recebido uma ligação da ex-esposa relatando que a criança estava em um hospital particular pois o menino apresentava dificuldades para respirar.

O laudo de exame de necropsia, no entanto, aponta que Henry sofreu diversas lesões, como hematomas, equimoses, edemas e contusões, segundo o jornal RJTV 2 da TV Globo.

"Cheguei no hospital e vi o médico em cima do coração do menino perguntando para a mãe o que tinha acontecido. Falaram que houve um barulho, ela foi ver lá o que estava acontecendo, e quando chegou lá o menino estava revirando o olho com dificuldade de respirar. Então assim, o menino está tendo um ataque cardíaco. Teve um ataque cardíaco, alguma coisa.", disse ao RJTV2.

Leniel também destacou que deixou o menino saudável na casa da ex-mulher e que ainda não conseguiu conversar com Jairinho.

Menino dizia não gostar do padrasto

No dia em que o pai o devolveu à casa da mãe, no dia 7 de março, o menino vomitou ao chegar na residência. "Ele vomitava quando ficava nervoso", disse Enrique Damasceno, o advogado de Leniel.