Rio - A necropsia da morte do miliciano Adriano da Nóbrega , feita no Rio de Janeiro, trouxe detalhes dos tiros que o mataram, mas o laudo contradiz o depoimento dos três policiais militares que fizeram o cerco e dispararam contra o ex-capitão do Bope. O programa Fantástico, da Rede Globo, teve acesso ao laudo de necropsia e aos depoimentos dos PMs.

Segundo os PMs, eles deram voz de prisão contra Adriano da varanda, mas como ele não respondeu, os militares forçaram a porta. Assim que a derrubaram, Adriano teria disparado sete vezes, mas não conseguiu acertar nenhum dos três. No mesmo momento, dois dos três PMs revidaram, com um tiro cada um, e os dois disparos atingiram o miliciano.



De acordo com a necropsia, um projétil parece ter vindo rente ao chão. Uma das balas entrou pela cintura, do lado esquerdo, saiu pela clavícula e entrou novamente no corpo de Adriano, alojando-se no pescoço. Outro dado do laudo é a falta de vestígios de pólvora nas mãos do miliciano, sendo que, segundo os PMs, Adriano teria atirado sete vezes contra eles.



A perícia também registrou lesões na região da cabeça de Adriano, que teriam sido feitos enquanto o miliciano ainda estava vivo, no entanto, não foram explicados pelos policiais.

Adriano da Nóbrega era chefe do grupo de matadores chamado Escritório do Crime e morreu no dia 9 de fevereiro de 2020, após ser localizado pelos três PMs. Uma força-tarefa com 70 homens tinha siso mobilizada no cerco ao capitão, mas não teve sucesso.

O laudo da necropsia gerou um pedido do Ministério Público da Bahia sobre mais informações do caso. A Secretaria de Segurança da Bahia disse, em nota para o Fantástico, que não recebeu os novos questionamentos feitos pelo Ministério Público do estado. O MP da Bahia, também em nota, reiterou que já enviou as perguntas sobre o laudo de necropsia. A Secretaria de Segurança da Bahia não comentou a ação dos policiais militares que resultou na morte de Adriano da Nóbrega.

Primeira-dama do crime é procurada pela polícia

parceira de Adriano, Julia Lotufo, está sendo procurada pela polícia há mais de uma semana . Para além de cumprir um mandado de prisão por lavagem de dinheiro dos bens do miliciano, o seu depoimento pode revelar as ligações de Nóbrega com políticos. Julia trabalhou na Alerj, em 2016, quando ela estreitou os laços com o miliciano. Na época com 26 anos de idade e mãe de uma menina de 4, Julia pediu exoneração e passou a gerenciar o esquema de agiotagem e lavagem de dinheiro da fortuna de Adriano.

