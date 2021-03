Mutirão do Detran oferece mais de sete mil vagas neste sábado MOSKOW

Publicado 19/03/2021 00:00

Após bater a marca de 100 mil atendimentos em mutirões, o Detran.RJ promove, amanhã, o 21º mutirão desde o início da pandemia. Serão oferecidas 7,1 mil vagas para os serviços de habilitação, identificação civil e veículos, em 48 unidades espalhadas em todas as regiões do estado do Rio. Para evitar aglomerações, o atendimento será apenas mediante agendamento prévio.

Para ser atendido, o usuário deve marcar o serviço pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042 (das 6h às 21h). As vagas foram disponibilizadas ao meio-dia de ontem.

"Com os mutirões aos sábados, estamos compensando o período em que os serviços tiveram de ser suspensos em função da pandemia. Além disso, o cidadão tem a possibilidade de realizar o serviço no fim de semana. Sem descumprir os protocolos de saúde, já disponibilizamos milhares de vagas extras à população", declarou o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder, que prometeu dar continuidade às ações até reduzir a demanda represada.

Na sede do departamento, no Centro do Rio, também será possível realizar a emissão de 1ª e 2ª vias de identidade e carteira da Seap. O atendimento será das 8h às 16h, somente mediante agendamento prévio.

O Detran reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação, para que não ocorram filas e aglomerações neste período de pandemia. O departamento pede que as pessoas não levem acompanhantes aos postos.