O Estado do Rio ganhou, ontem, o primeiro sistema de alerta por telefone do país para solucionar desaparecimentos de crianças e adolescentes. A novidade foi regulamentada pelo governador em exercício Cláudio Castro, com a Lei nº 9.182. Criado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, o Alerta Pri será usado pela Polícia Civil e torna obrigatória a divulgação de fotos e informações das vítimas pelas companhias de telefonia celular.

"Nosso objetivo é aumentar o índice de solução de casos, além de reduzir esse tipo de crime no Estado do Rio de Janeiro. Não solucionar esses tristes casos é deixar uma ferida aberta. É preciso ter um fim para que haja um recomeço. O Alerta Pri vem ao encontro do que todos querem: o melhor para a segurança da população", Castro.

Segundo a Delegacia de Descoberta de Paradeiros, 4.545 pessoas entre 0 e 17 anos de idade desapareceram apenas na cidade do Rio de Janeiro em 2020. Deste total, mais de 96% dos casos foram solucionados. Para o governador, o Alerta Pri será mais uma ferramenta importante na elucidação desse tipo de crime.

"O governador empoderou essa causa através da transformação da coordenadoria em Superintendência de Prevenção ao Desaparecimento. Estamos ampliando a integração com a Polícia Civil com essa ação, também abraçada pela Secretaria da Casa Civil através da regulamentação da lei, de deputado Alexandre Knoploch e que foi aprovada na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Uma união de esforços", ressaltou o secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Bruno Dauaire.

A mensagem de urgência enviada pelo Alerta Pri vai conter o nome, a idade, as características físicas, o local de desaparecimento e todas as demais informações selecionadas pela Polícia Civil. O objetivo é agir rapidamente quando esse tipo de crime for registrado no sistema.

"Essa é uma iniciativa que vai ajudar na solução de casos de desaparecimento. A ideia é agilizar todo o processo, começando já no ato do registro. A Polícia Civil está desenvolvendo projetos com essa premissa: atender a sociedade com agilidade", afirmou o secretário de Polícia Civil, Alan Turnowski.

O Alerta Pri foi elaborado nos moldes do Alerta Amber, dos Estados Unidos, que também é utilizado em outros 27 países e é uma das ferramentas mais eficazes no combate ao desaparecimento de pessoas. Entre 1996, ano da criação do Alerta Amber, e 2013, o programa salvou mais de 650 crianças sequestradas. No Estado do Rio, o alerta homenageia Priscila Belfort, desaparecida há 17 anos.

"Agradeço muito ao Governo do Estado por tornar esse dia o dia da esperança. Essa é uma causa muito importante, que precisa ser abraçada por todos", afirmou a superintendente de de Prevenção e Enfrentamento ao Desaparecimento de Pessoas, Jovita Belfort.