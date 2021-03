Tentativa de assalto à empresa de legumes termina com quatro criminosos mortos em Nova Friburgo Reprodução/Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 12:38 | Atualizado 19/03/2021 13:26

Rio - Dois policiais militares foram afastados em um inquérito interno que investiga um um assalto a uma distribuidora de legumes em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio. O crime aconteceu em 29 de janeiro deste ano . Segundo a corporação, após uma decisão conjunta do comando do batalhão e do departamento de psicologia os agentes foram transferidos para tarefas administrativas. Na ação, quatro pessoas foram baleadas dentro do galpão e quatro criminosos morreram.

Segundo a polícia, no dia do assalto, os policiais militares do 11ºBPM (Nova Friburgo) foram acionados por conta de um assalto a um galpão de vendas de legumes, no Barracão dos Mendes. No local, homens armados fizeram disparos em direção aos agentes e houve confronto. Dois homens foram encontrados baleados, e ainda segundo a PM, um deles estava com uma pistola, uma granada, um carregador, munições e uma touca ninja, e o outro estava no interior de um caminhão.

Publicidade

Além disso, outras quatro pessoas também foram baleadas dentro do galpão. As vítimas foram encaminhas para o Hospital das Clínicas de Teresópolis. O dono da distribuidora chegou a ficar internado, mas não resistiu e morreu sete dias depois do assalto.



A PM também informou que outros três criminosos conseguiram fugir, com isso, foi realizado um cerco e o restante da quadrilha foi encontrado em uma localidade próxima. Houve um novo confronto, desta vez dois criminosos foram baleados e morreram. Um terceiro foi preso.

Na época, uma pistola, uma escopeta, dois carregadores, 27 munições 9 mm, duas granadas, uma capa de colete balístico, um veículo Jeep Renegade, R$ 22.529,00 em espécie e 190 folhas de cheque foram apreendidos.

Publicidade

Criminosos sabiam da rotina da empresa

Testemunhas contaram em depoimento à polícia que o pagamento dos funcionários seria realizado neste sábado (30) e, por isso, o responsável pelo galpão tinha uma grande quantia em dinheiro no local.