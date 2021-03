Confusão na orla de Copacabana na manhã deste sábado (20) O Dia

Por Aline Cavalcante

Publicado 20/03/2021 14:39 | Atualizado 20/03/2021 17:21

Rio - Uma confusão envolvendo um banhista, uma ciclista e agentes da Guarda Municipal chamou a atenção de quem passava pela orla de Copacabana, na Zona Sul do Rio, na manhã deste sábado (20). A briga começou quando a Guarda Municipal abordou um homem na areia e sem máscara, por volta das 13h. Em flagrante feito pela equipe do jornal O DIA, é possível ver que o homem, contrariado, discutiu com os agentes. Apesar de não estar com nenhuma mercadoria, ele dizia ser ambulante. Uma mulher interpelou os guardas e passou a apoiar o homem. Vale ressaltar que, de acordo com o novo decreto, está proibido o exercício de qualquer atividade econômica, incluindo-se o comércio ambulante fixo e itinerante. A confusão terminou com a mulher levada à delegacia por desacato, após xingar agentes da GM.

Vídeo mostra confusão na orla de Copacabana na manhã deste sábado (20).#ODia



Créditos: Luciano Belford pic.twitter.com/nspP3IVRih — Jornal O Dia (@jornalodia) March 20, 2021

Publicidade





No calçadão, a discussão continuou e uma mulher que passava pelo local de bicicleta se envolveu na confusão e acabou sendo levada por agentes da Guarda Municipal e conduzida a 13ª DP (Ipanema) após desacatá-los. Sem máscara ela gritava: "Deixa ele, vai embora, praga. O cara quer trabalhar". O caso foi registrado na unidade policial.



Mesmo com a confusão,



Equipes da Guarda Municipal seguem fazendo a fiscalização na orla. "Eu trabalho na praia, preciso sustentar minha família. Você (referindo-se ao agente) tem seu salário todo mês, eu não. Minha família está em casa e eu trabalho na praia. Não quero esmola, eu quero trabalhar. Por que não posso trabalhar?".No calçadão, a discussão continuou e uma mulher que passava pelo local de bicicleta se envolveu na confusão e acabou sendo levada por agentes da Guarda Municipal e conduzida a 13ª DP (Ipanema) após desacatá-los. Sem máscara ela gritava: "Deixa ele, vai embora, praga. O cara quer trabalhar". O caso foi registrado na unidade policial.Mesmo com a confusão, a manhã do primeiro dia do decreto que proíbe a permanência nas areias e banho de mar, foi de praias vazias na Zona Sul do Rio. No entanto, no calçadão a movimentação continuou intensa e com muitas pessoas sem máscara.Equipes da Guarda Municipal seguem fazendo a fiscalização na orla.

Na praia do Arpoador, poucas pessoas se arriscaram a entrar no mar. Um casal tentou sentar na areia, mas logo foram abordados pelos agentes da Guarda Municipal. Não houve resistência por parte dos banhistas.

Publicidade

Guarda Municipal retirou das areias da praia do Arpoador os poucos banhistas que insistiam em entrar no mar.#ODia



Crédito: Aline Cavalcante/Agência O Dia pic.twitter.com/EGnkDqEioB — Jornal O Dia (@jornalodia) March 20, 2021

Guarda Municipal retirou das areias da praia do Arpoador os poucos banhistas que insistiam em entrar no mar.#ODia



Crédito: Aline Cavalcante/Agência O Dia pic.twitter.com/GMhFrWexb4 — Jornal O Dia (@jornalodia) March 20, 2021

Publicidade

Proibições na cidade do Rio

I - a permanência de indivíduos nas areias das praias, em qualquer horário, incluindo-se a prática de esportes, o banho de mar e o exercício de qualquer atividade econômica, incluindo-se o comércio ambulante fixo e itinerante e a prestação de serviço de qualquer natureza;

Publicidade

II - a entrada de ônibus e demais veículos de fretamento no Município, exceto aqueles que prestem serviços regulares para funcionários de empresas ou para hotéis, cujos passageiros comprovem, neste caso, reserva de hospedagem;

III - o estacionamento de veículos automotores em toda a orla marítima, exceto para os moradores, idosos, portadores de necessidades especiais, hóspedes de hotéis e táxis;

Publicidade

IV - utilização das pistas de rolamento das avenidas Delfim Moreira, Vieira Souto e Atlântica e de ambos os sentidos das pistas de rolamento do Aterro do Flamengo como áreas de lazer.