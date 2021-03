No calçadão, muitos ciclistas e pedestres não usavam máscara Luciano Belford/Agência O DIA

Por Aline Cavalcante

Publicado 21/03/2021 12:31 | Atualizado 21/03/2021 14:43

Rio - As praias da Zona Oeste do Rio ficaram vazias neste domingo (21). No segundo dia de proibição de pessoas nas areias e de banho de mar, as orlas ficaram cheias e muita gente estava sem máscara. Alguns banhistas precisaram ser retirados da areia por agentes da Guarda Municipal.

fotogaleria

Publicidade

Na praia da Reserva, um grupo jogava vôlei na areia. Os agentes pediram que eles se retirassem e grupo acatou a ordem. Um homem que pescava também foi retirado da areia. No calçadão, muitos ciclistas e pedestres não usavam máscara.

Na praia da Barra, surfistas desrespeitaram a restrição. Diversas pessoas se espalharam pela água e disputavam as ondas.

Publicidade

A movimentação na orla da praia do Recreio era intensa por volta das 10h30. Grande parte das pessoas não usavam a máscara e durante o período que a equipe do jornal O Dia ficou no local ninguém foi orientado a usar o equipamento de proteção facial.



Veja as regras do decreto:

A prática esportiva nos calçadões e orla está permitida. Quiosques podem abrir normalmente.

Publicidade

O decreto vale apenas neste fim de semana.

Publicidade

Está proibido:

Ficar na areia da praia;

Praticar esportes na praia;

Tomar banho de mar;

Comércio e serviços na praia, incluindo ambulantes;

Entrada de ônibus e vans fretados na cidade, exceto de hotéis;

Estacionar na orla.



Publicidade

Fiscalização da Seop

Apenas entre a manhã de sábado (20) e domingo (21) foram registradas 804 autuações, entre multas e interdições a estabelecimentos, não utilização de máscaras, aglomerações, infrações de trânsito, reboques, encerramento de feiras, apreensões de mercadorias de ambulantes, com 25 estabelecimentos fechados e 91 multas aplicadas a bares, restaurantes e ambulantes.

Publicidade

“O balanço do dia é bem positivo. Fizemos ocupações prévias em pontos específicos da orla, o que ajudou a coibir a presença de pessoas nas areias das praias. Além disso, seguimos com as operações itinerantes espalhadas por todo o município. Agradeço a colaboração da grande maioria da população, mas reforço que seguimos firmes nas fiscalizações, principalmente para coibir a ação daqueles que insistem em descumprir as medidas de proteção à vida”, ressalta o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Festa clandestina é fechada na Zona Sul

Publicidade

Na madrugada de domingo (21) a Prefeitura fechou uma festa clandestina na rua Mundo Novo, no bairro de Botafogo. A Secretaria de Ordem Pública detectou o evento através de sua área de inteligência e enviou equipe para o local por volta de 1h da manhã. A festa contava com cerca de 150 pessoas, show de pagode e transfer da praia de Botafogo até a casa que abrigava o evento.

Balanço desde o início das fiscalizações

Publicidade

Em nove dias de operações das medidas restritivas foram registradas 9.230 autuações, com 305 estabelecimentos fechados e 429 multas a bares, restaurantes e ambulantes.

Guarda Municipal

Publicidade

A Guarda Municipal atuou em diversos pontos da cidade, como Copacabana, Botafogo, Laranjeiras, Tijuca, praias da Bica e Engenhoca, na Ilha do Governador; Leblon, São Cristóvão, Freguesia, Barra de Guaratiba, Baixo Gávea, Joá, entre outros pontos do Rio. Foram escolhidos locais que apresentavam altos índices de aglomeração e também com base nas denúncias de cidadãos na Central 1746 da Prefeitura do Rio.

A Guarda Municipal atua deste à 00h de sábado (20), na ocupação da orla das zonas Sul e Oeste para cumprir determinação do decreto 48.641, que proíbe a permanência de pessoas na areia das praias em qualquer horário, incluindo-se a prática de esportes, o banho de mar e o exercício de toda e qualquer atividade econômica, inclusive ambulantes.

Publicidade

Equipes do Grupamento Especial de Trânsito fiscalizam a proibição de estacionamento de veículos em toda a orla, que inclui as praias do Leme ao Pontal, além de Flamengo e Botafogo. A operação também conta com bloqueios nos dois acessos às praias de Grumari, Prainha e Barra de Guaratiba, com as cancelas da Avenida Estado da Guanabara e da Estrada do Grumari fechadas.

Foram registradas duas ocorrências no bairro de Copacabana. Uma mulher e um homem foram presos na tarde de sábado (20), por desacato e desobediência aos agentes durante ação de fiscalização sanitária e retirada de pessoas da faixa de areia. As ocorrências foram registradas na 12ª e 13ª DP, Copacabana e Ipanema, respectivamente.