Idosos de 75 já foram vacinados no município Reprodução/Prefeitura de Mesquita

Por O Dia

Publicado 21/03/2021 15:10 | Atualizado 21/03/2021 15:13

Rio - Profissionais de saúde que atuam ou moram em Mesquita, começarão a ser vacinados a partir desta segunda até sexta-feira. Até então, as doses estavam sendo direcionadas apenas àqueles que trabalham na linha de frente. Agora, para concluir a 1ª fase da campanha de vacinação, os que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais também serão imunizados.



Para receber a vacina será necessário comprovar que é um profissional do serviço de saúde ou apresentar declaração emitida pelo local de trabalho. Além disso, caso se trate de um morador de Mesquita que trabalhe em outra cidade, será necessário também apresentar comprovante de residência. Outra exigência é a apresentação da carteira do respectivo conselho, além do CPF.

O município de Mesquita já vacinou idosos a partir de 75 anos, mas caso algum idoso que esteja nessa faixa etária não tenha sido ainda vacinado, pode procurar as clínicas da família Jacutinga e São José, para receber a vacina para covid-19.

A vacinação desta semana contempla, médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos e assistentes sociais serão imunizados nesta semana. Além disso, trabalhadores de apoio – recepcionistas, seguranças, profissionais de limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas e os demais trabalhadores que atuam em serviços de saúde, assim como os profissionais que atuam em cuidados domiciliares – como cuidadores de idosos – e no sistema funerário, que têm contato com cadáveres potencialmente contaminados, também serão imunizados.

A vacinação acontece em dois locais na cidade: na Clínica da Família Jacutinga, na Rua Barão do Rio Branco s/nº, e na Clínica da Família São José, que fica na Avenida União 676, em Santa Terezinha. Em ambas, o horário é de 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. É preciso apresentar cartão do SUS, CPF e comprovante de residência para ser vacinado. No caso dos profissionais de saúde, é necessário apresentar também uma declaração que comprove o vínculo ativo do trabalhador com o serviço de atendimento à linha de frente.