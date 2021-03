Câmara Municipal do Rio Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 10:49

Rio - Comissão de Saúde da Câmara Municipal do Rio faz apelo, nesta segunda-feira, ao prefeito Eduardo Paes (DEM) por mais restrições na cidade. Com o título "Antes que seja mais tarde!", um grupo de 1900 pessoas assinaram o manifesto que propõe 'medidas drásticas' de distanciamento social para combater a pandemia da covid-19.

"Não basta o uso de máscara. Não basta fazer corretamente a higiene do corpo. Não basta confiar na chegada da vacina - que não veio no momento certo. É preciso esvaziar as ruas e limitar o trânsito de pessoas", diz parte do trecho do manifesto.

A Câmara ainda pede que o poder público garanta a chegada de alimento aos que têm fome, forneça máscaras a quem não têm e mantenha em funcionamento as unidades de acolhimento da população mais

vulnerável.



"Paralelamente, também, é preciso que o prefeito da cidade, mais próximo dos problemas locais, atue junto ao governo estadual e federal para que o prejuízo daqueles que perderam e perderão suas fontes de renda seja dividido. A conta precisa ser dividia por todos. Pagando mais quem tem mais".



Segundo o manifesto, é preciso ter medidas mais severas para preservar a vida das pessoas. "Somos mais de seis milhões de cidadãs e cidadãos em risco. Risco de não haver disponibilidade de enfermarias, leitos de UTI, anestésicos, oxigênio e outros insumos básicos para conter a dor dos enfermos. Para preservar a vida na cidade, medidas drásticas de distanciamento social devem ser adotadas".