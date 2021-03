Prefeito de Niterói, Axel Grael Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 12:25

Rio - O prefeito de Niterói, Axel Grael, publicou no Diário Oficial, desta terça-feira, novas medidas de restrição contra a pandemia da covid-19 que serão adotadas na cidade, a partir de sexta-feira (26) até o Domingo de Páscoa (4). Apesar das medidas terem sido formuladas em conjunto com a Prefeitura do Rio de Janeiro, há algumas diferenças entre os decretos das cidades.

Confira as particularidades das novas medidas de restrição em Niterói:

Publicidade

O Parque da Cidade, o Campo de São Bento, o Horto do Fonseca e Horto do Barreto poderão funcionar das 9 às 16h, com limitação de 25% da lotação;

Todos os skate parks ficam fechados;

A prática de canoas havaianas está proibida;

Vias de acesso às praias da Região Oceânica estão fechadas até 30 de abril, com acesso permitido apenas a moradores e a serviços de entrega;

Táxis podem praticar descontos de até 30% nas corridas até o dia 30 de abril.

Anúncio do 'feriado'

Publicidade