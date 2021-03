Governador e prefeitos do Rio e de Niterói não entram em consenso sobre novas medidas de restrição

Governador se reuniu com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o prefeito de Niterói, Axel Grael, no Palácio Laranjeiras Rogerio Santana

Por O Dia

Publicado 21/03/2021 14:14

Rio - O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o prefeito de Niterói, Alex Grael, se reuniram, na manhã deste domingo (21), no Palácio Laranjeiras, em Laranjeiras, Zona Sul do Rio, para discutir novas medidas de restrição em combate à pandemia da covid-19, no entanto, nenhuma decisão foi tomada. Um dos assuntos mais discutidos pelos governantes foi a antecipação do feriado de Páscoa, que começaria no dia 26 de março e terminaria no dia 04 de abril, mas a pauta também ainda não foi aprovada. Nesta segunda-feira (22), Paes e Grael anunciaram uma entrevista coletiva na cidade de Niterói, em que novas medidas devem ser anunciadas para os municípios.

Segundo a assessoria do governo do estado, não há informações sobre o motivo pelo qual o martelo ainda não foi batido sobre as novas medidas restritivas.

Uma nova reunião da Prefeitura do Rio com o Comitê Científico deve ser realizada, nesta segunda-feira (22), para decidir se as medidas de restrição vão ser ampliadas na cidade do Rio.

Na segunda (amanhã) espero anunciar novas medidas em consonância com o governo do estado . Na cidade do Rio elas virão. Nosso foco é na Ciência e em salvar vidas. Entendemos a complexidade das nossas decisões mas esse é um momento de solidariedade e empatia", escreveu Paes no Twitter.

Impasse entre os governantes

Após a reunião, Paes usou suas redes sociais para comentar o encontro. "Não dá para se imaginar uma situação crítica na rede pública da cidade sem que o mesmo se repita nos demais municípios. Quero lembrar que todos os nossos leitos são regulados pelo governo do Estado, como deve ser em um sistema como o SUS. E assim desejamos manter", disse.