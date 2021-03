Guardas municipais mulheres se destacam no trabalho realizado em Nilópolis Aline Santos/Divulgação Prefeitura de Nilópolis

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 15:23

Rio - A presença de mulheres em funções historicamente ocupadas por homens é uma realidade e irá crescer a cada dia neste século 21. Na Guarda Municipal de Nilópolis isso já é realidade. Na cidade, as 25 mulheres integrantes da equipe foram selecionadas em concursos realizados em 2002, 2009, 2010 e 2014. As histórias delas se destacam no mês do Dia Internacional da Mulher.

A Ana Paula Santos, de 47 anos, quase desistiu da carreira e só continuou porque o então chefe, o superintendente da Guarda Municipal, Dr. Andrade, permitiu que tirasse os plantões de final de semana levando consigo o filho Rodrigo, então com 5 anos. “Eu tinha uma babá que cuidava dele de segunda a sexta-feira, mas não havia com quem deixá-lo aos sábados e domingos”, recordou, acrescentando que Rodrigo, agora com 24 anos, sente o maior orgulho dela.

“A mulher tem mais cuidado e zelo. Na passagem de serviço, por exemplo, damos muitos detalhes para o colega”, salientou a superintendente de Operações Especiais, Vivian Freire, segunda mulher no posto e oriunda da Guarda Municipal. O caminho foi aberto por Luminar Costa, de 51 anos. “Quando eu cheguei em 2002, a Guarda Municipal era muito machista”, recorda a moradora de Olinda, cuja mãe passava as noites em claro enquanto não chegava dos eventos realizados pela Prefeitura e que terminavam de madrugada.

“Ainda precisamos de mais oportunidades. No último concurso não havia cota para mulheres e isso seria bom”, observou, ao lado das colegas Taína Portela e Lanae Yamamoto, de 36 anos, integradas à equipe em 2014. “ Meu filho Enzo tinha dois meses quando entrei na Guarda Municipal. Eu moro em Guaratiba, na Zona Oeste e as colegas Cristina Rocha e Carla Fonseca me apoiaram, porque eu pensei em desistir. Consegui conciliar os plantões com a ajuda de todos”, lembra Yamamoto, que dá plantões nos postos de saúde.

Para ingressar no serviço, todos precisam fazer a prova física. A única diferença entre as mulheres e os homens é que estes fazem prova com três exercícios nas barras e as mulheres, três flexões. Todos correm 2,4 km, 100 metros e fazem abdominais. Agora na gestão do Secretário de Segurança Esmar França, elas viram a reforma do prédio compartilhado pela Guarda Municipal e a Secretaria e se preparam para um curso de atualização de várias disciplinas, como direito, e também artes marciais.

A Guarda Municipal tem como função a proteção de bens, serviços e instalações, nos termos da lei. Se for solicitado, pode atuar junto com órgãos policiais como Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar na manutenção da ordem pública. Recentemente, a Guarda Municipal de Nilópolis participou da orientação dos donos de bares após o decreto estadual para combate à proliferação da covid-19, que determina as 23h como horário para fechamento desses estabelecimentos e também é comum as equipes que estão trabalhando nas ruas da cidade ajudarem na prisão de ladrões e outros infratores.