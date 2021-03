Por O Dia

Publicado 24/03/2021 08:07

Rio - Policiais civis da 32ª DP (Taquara) prenderam, nesta terça-feira, um homem acusado de vender anabolizantes proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A carga apreendida renderia R$100 mil após comercialização. O criminoso foi capturado em Rocha Miranda, na Zona Norte.



Segundo os agentes, foram encontrados 70 mil comprimidos de metandrostenolona e stanozoland, além de 60 ampolas de stanozoland Depot. O homem foi localizado após serviço de inteligência e monitoramento da unidade.

Na semana passada, a polícia prendeu em flagrante um casal responsável pela distribuição de anabolizantes nos principais bairros da Zona Oeste do Rio . Segundo investigações, o comércio ilegal pode estar ligado às atividades econômicas do miliciano Wellington da Silva Braga, o Ecko, um dos criminosos mais procurados do estado.