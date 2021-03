Guardas municipais prendem homem de 25 anos por tráfico de drogas e corrupção de menores no Leblon Divulgação / GM-Rio

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 17:05

Rio - Guardas municipais prenderam, nesta terça-feira (23), um homem de 25 anos e apreenderam um menor, de 15 anos, por tráfico de drogas, na Praia do Leblon, altura do Posto 11, na Zona Sul do Rio. Também foram apreendidos 14 envelopes de maconha, seis pinos de cocaína, além de um celular e R$ 64 após abordagem e revista.

A prisão foi efetuada quando os guardas do Grupamento de Operações Especiais (GOE) viram o suspeito e o adolescente tentando esconder uma sacola na areia, enquanto fiscalizavam a proibição da permanência nas praias da cidade. Logo, os agentes abordaram os dois e encontraram os materiais ilegais apreendidos.

Publicidade

A dupla foi encaminhada para a 14ª DP (Leblon), onde o homem de 25 anos responderá por tráfico de drogas e por corrupção de menores, segundo o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.