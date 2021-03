Uerj suspende atividades devido aos feriados estaduais Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 13:21

Rio - A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) não terá expediente do dia 26 de março a 4 de abril, sendo suspenso inclusive o trabalho remoto. Neste período, também não deverão ser realizadas atividades acadêmicas. A medida atende às determinações do Governo do Estado, no intuito de conter a propagação da pandemia de covid-19.

O Ato de Decisão Administrativa (AEDA) 012/2021 regulamenta, no âmbito da Uerj, a Lei 9.224, de 24 de março de 2021, que instituiu feriado nos dias 26 e 31 de março e 1º de abril e antecipou os feriados de Tiradentes e São Jorge para os dias 29 e 30 de março. No dia 2 de abril, já estava previsto o feriado da Sexta-feira Santa.

A vacinação no campus Maracanã, tanto no posto de pedestres, com a primeira dose quanto no drive-thru, com a segunda dose, será mantida de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, exceto no dia 2 de abril. Os idosos continuarão sendo atendidos por idade, conforme calendário divulgado pela Prefeitura do Rio.

Na Policlínica Piquet Carneiro e no Hospital Universitário Pedro Ernesto, o funcionamento se mantém normal, pois os feriados estabelecidos na lei não se aplicam.

O decreto também prorrogou, até o dia 30 de abril, a suspensão das atividades presenciais não essenciais na Universidade.