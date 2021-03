Homem invadiu Igreja São Judas Tadeu e destruiu uma imagem em ato de vandalismo Divulgação / Diocese de Petrópolis

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 14:43 | Atualizado 25/03/2021 16:42

Rio - A Igreja São Judas Tadeu, localizada em Petrópolis, foi vítima de vandalismo, nesta quarta-feira (24), por volta do meio-dia. Um homem invadiu o local e destruiu a imagem de Nossa Senhora das Dores. As imagens do ato foram capturadas pelas câmeras de segurança do local. O administrador paroquial, padre Lucas Thadeu registrou a ocorrência na 105ª DP (Petrópolis), encaminhando a filmagem do ato para a Polícia Civil.

fotogaleria

Publicidade

A Diocese de Petrópolis informou que o homem já foi identificado e, segundo apurações, o suspeito estava alcoolizado. Segundo a Diocese, o homem alega não gostar de imagens por causa de sua própria religião e, por isso, teria cometido o ato.

A Polícia Civil confirmou que o caso foi registrado na 105ª DP, como crime de ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. A investigação está em andamento e a polícia está em busca do suspeito, já identificado, para esclarecer os fatos.

Publicidade