Publicado 25/03/2021 14:31

Rio - A Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e à Pobreza Extrema, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), foi instalada, nesta quinta-feira, com a finalidade de acompanhar a situação das populações economicamente mais vulneráveis do estado. A comissão é presidida pela deputada Renata Souza (Psol), que propôs a criação do grupo, tendo como vice-presidente a deputada Enfermeira Rejane (PCdoB) e como relator o deputado Flávio Serafini (Psol).



O principal objetivo da comissão é elaborar um diagnóstico da miséria e da pobreza extrema no estado do Rio, que teve um aumento expressivo por conta da pandemia da covid-19.

"O auxílio emergencial pago em 2020 reduziu a pobreza no Brasil em 3,74%, mas, no Rio, aconteceu o contrário. Apesar dos cinco milhões de beneficiados, a faixa da população mais pobre cresceu 1,55%", disse a deputada Renata Souza.

Para a parlamentar, o enfrentamento à pobreza no estado é fundamental. “O trabalho desta comissão é enfrentar as condições que levam à pobreza e à extrema pobreza. Essa tarefa exige engajamento político, articulação de múltiplos atores sociais e políticos e propostas concretas. É isso que iremos fazer”, complementou.



Integram a comissão as deputadas Zeidan (PT) e Martha Rocha (PDT), como membros efetivos; e o deputado Waldeck Carneiro (PT), como suplente.