PM prende 'Jonathan Playboy' e outros três integrantes de sua quadrilha em São Cristóvão Divulgação / Disque Denúncia

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 15:31

Rio - Policiais militares da Superintendência de Inteligência e Análise (SIA) da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), prenderam, nesta quarta-feira (25), Jonathan Januário dos Santos, o 'Cheio de Ódio' ou 'Jonathan Playboy', de 26 anos, líder de uma quadrilha e mais três suspeitos. O grupo é ligado ao tráfico de drogas na Favela do Arará, em Manguinhos, na Zona Norte do Rio, e se preparava para para roubar um templo religioso no momento da prisão.

A operação da PM foi realizada em conjunto com agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e do 4º BPM (São Cristóvão), além de contar com o apoio do Disque Denúncia (2253-1177).

Jonathan estava sendo monitorado pela SIA, quando agentes descobriram através de cruzamento de dados e com a ajuda do Disque Denúncia, que o suspeito cometeria um assalto naquela região com outros três integrantes de sua quadrilha.

Jonathan tem diversas passagens pela polícia, sendo elas por roubo a residência e estabelecimento comercial. Ele também estava foragido desde 11 de agosto de 2019, após receber benefício da visita periódica ao lar (VPL) e não retornar à prisão, no Instituto Penal Vicente Piragibe.



Contra Jonathan, constavam dois mandados de prisão, um pela 1º Vara Criminal de Petrópolis e outro da Vara da Comarca de Miguel Pereira, ambos por roubo. Um deles é sobre um assalto à casa de um vereador em Paty do Alferes.

Foram presos também os seguintes suspeitos: Bruno Brito Chaves, vulgo 'Batata', e Pablo Henrique Dias Miranda, o 'Gato', ambos já se envolveram em diversos roubos de carga e veículos. Além destes, a PM também prendeu Fabiano da Silva Camelo, o 'Coroa'. Os PMs apreenderam um revólver Taurus Cal 38 com seis munições; e uma Kombi, com chassi adulterada.

A ocorrência foi encaminhada para a DRFA, onde foram cumpridos os mandados de prisão. No momento, os suspeitos se encontram à disposição da Justiça.