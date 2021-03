Prefeitura adianta calendário de vacinação durante recesso sanitário Foto: Reprodução / Twitter

Publicado 26/03/2021 16:05 | Atualizado 26/03/2021 17:27

Rio - O prefeito Eduardo Paes (DEM) anunciou, nesta sexta-feira, que o calendário de vacinação no município será acelerado durante o recesso sanitário. Até o ouro sábado, 3, a Prefeitura do Rio pretende imunizar pessoas com 67 anos ou mais.

"Boa notícia! Vamos acelerar ainda mais o processo de vacinação nessa semana de recesso. Mais um motivo para você ficar em casa e deixar só circular quem pode ser vacinado. Repare que temos uma novidade: mulheres serão pela manhã e homens a tarde!", afirmou o prefeito.

No último anúncio, a expectativa da Prefeitura do Rio era de que pessoas até 69 anos fosse vacinadas até o sábado, 3. Nesta quinta-feira, o governador em exercício, Cláudio Castro (PSC), anunciou que o estado terá um calendário único de vacinação contra a covid-19 . De acordo com Castro, é uma forma de diminuir a migração de pessoas para municípios vizinhos para receber a imunização.