Foragido Naohiro de Lira Tamura, de 32 anos Portal dos Procurados

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 18:23

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta sexta-feira (26), um cartaz para ajudar a polícia com informações que possam levar à prisão de Naohiro de Lira Tamura, de 32 anos. Ele é um dos envolvidos na morte do torcedor do Flamengo, Carlos Afonso Oliveira Leite, de 24 anos, em 2017. Ele também esteve envolvido na barbárie ocorrida na Arena Joinville, no jogo entre Atlético-PR e Vasco, na última rodada do Brasileiro de 2013. Tamura como é conhecido já é considerado foragido da Justiça.







Por volta das 14h30 da tarde, teve início uma briga entre o grupo da Torcida Jovem e torcedores do Vasco. Em meio a ataques com bombas e pedaços de madeira, dois veículos se aproximaram da padaria, e os ocupantes disparam cerca de dez vezes contra a multidão. Um dos disparos atingiu Carlos Afonso na cabeça. A vítima não resistiu aos ferimentos e, após três dias de internação, faleceu.



Rodrigo de Oliveira Lessa da Costa, o Jack Bauer e Adriano Marcondes da Costa, o Thuram, outros envolvidos e que já foram presos, foram condenados a 31 e 16 anos de prisão, respectivamente.



Na última segunda (22), um terceiro envolvido Marcelo Rennan de Oliveira, o Ryu, foi preso por policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Niterói, na casa da namorada no bairro da Covanca, em São Gonçalo.



Contra Naohiro de Lira Tamura, último dos envolvidos ainda em liberdade, consta um mandado de prisão, expedido 3ª Vara Criminal de Niterói, pelo crime de Homicídio Qualificado; Crime Tentado; Interdição Temporária de Direitos / Pena Restritiva de Direitos / Execução Penal. Ele possui oito anotações criminais entre os anos de 2012 e 2017, por crimes de Homicídio, Extorsão e Calúnia.



O Disque Denúncia recebe informações sobre foragidos da Justiça nos seguintes canais de atendimento:

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox):

O Anonimato é Garantido.