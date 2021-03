Sede da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo, na Região Metropolitana Divulgação

Rio - Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo prenderam, nesta segunda-feira (22), um integrante da Força Jovem do Vasco acusado de envolvimento na morte de Carlos Afonso Oliveira Leite, torcedor do Flamengo. O crime aconteceu no dia 28 de outubro de 2017, em Niterói.

Marcelo Rennan de Oliveira, o Ryu, estava foragido há mais de dois anos e foi localizado na casa da namorada, no bairro Covanca, em São Gonçalo, após monitoramento e um trabalho de inteligência. Contra ele foi cumprido mandado de prisão por homicídio e tentativa de homicídio.

Segundo as investigações, o autor e outros comparsas atiraram contra integrantes da Torcida Jovem do Flamengo. Carlos Afonso Oliveira Leite foi baleado e morreu dias depois. Na ocasião, outras duas pessoas foram feridas pelos disparos.

O acusado foi encaminhado ao sistema prisional e fica à disposição da Justiça.