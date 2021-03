Cláudio Castro Wilton Junior/Estadão Conteúdo

Rio - o governador em exercício Cláudio Castro (PSC) anunciou, nesta sexta-feira, a chegada de 380 mil de vacinas no Rio de Janeiro. Castro afirmou que as doses serão distribuídas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) aos municípios.

"Vamos acelerar a vacinação! Recebemos hoje mais 380 mil doses, que serão entregues pela secretaria de Saúde de maneira proporcional e equânime aos municípios do Rio de Janeiro. Até o final do mês, serão cerca de 5 milhões distribuídas para a população fluminense", anunciou Castro, no Twitter.

