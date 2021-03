O estado do Rio alcançou, neste sábado, a marca de 1 milhão de vacinados com a primeira dose do imunizante contra covid-19 Yuri Mello / PMM / Divugação

Por O Dia

Publicado 27/03/2021 15:05 | Atualizado 27/03/2021 15:14

O estado do Rio de Janeiro alcançou, neste sábado, a marca de 1 milhão de vacinados com a primeira dose do imunizante contra covid-19. O governador em exercício, Cláudio Castro, confirmou a informação pelo Twitter, na manhã deste sábado. Na publicação, Castro afirmou que, nesta semana, o Governo do Estado vai acelerar "ainda mais" o plano de imunização.

Ele também comemorou a vacinação de seu pai, de 72 anos: "Hoje a emoção é dupla. Meu pai com 72 anos vacinando no dia em que o Estado do Rio marca de 1 milhão de pessoas com a primeira dose aplicada. Acreditamos na vacina e vamos acelerar ainda mais o plano esta semana. Vacina protege. Salva. Redobrem os cuidados, vamos vencer juntos", escreveu Castro na rede social.

Até as 9h deste sábado, 1.002.369 pessoas foram vacinadas contra o coronavírus no estado, de acordo com dados do Vacinômetro atualizado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). Em relação à segunda dose, foram 331.700 aplicações.

Entrega de vacinas

As cidades do Rio, Niterói, São Gonçalo e Maricá vão retirar as doses por via terrestre, na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói. Já para os outros 88 municípios, a distribuição começou a partir das 7h, por cinco helicópteros, sendo um da Secretaria de Estado de Polícia Civil, um da Secretaria de Estado de Polícia Militar, um do Corpo de Bombeiros, um do Governo do Estado e um da Secretaria de Estado de Saúde. As aeronaves também vão transportar medicamentos do chamado "kit intubação" para várias cidades.