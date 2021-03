Hospital Geral de Nova Iguaçu Divulgação/Prefeitura de Nova Iguaçu

29/03/2021

Rio - A Prefeitura de Nova Iguaçu reorganizou a estrutura do Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) devido ao aumento de atendimentos e internações por covid-19 de pacientes que chegam de toda a Baixada Fluminense. A sala vermelha, local que recebia as vítimas de trauma, se tornou agora mais um setor de UTI da covid-19. Mesmo com a abertura de leitos extras na sala vermelha, até o final da manhã desta segunda-feira (29), a taxa de ocupação dos leitos de UTI era de 89%, enquanto os de enfermaria chegava a 90%.

Essa é mais uma medida para garantir assistência aos pacientes da região, uma vez que o Hospital Modular, criado pelo Governo do Estado há cerca de um ano para receber casos da covid-19, ainda não entrou em funcionamento, o que colabora para a sobrecarga do HGNI. Todo o setor de trauma, composto pelas salas vermelha, amarela, verde e USI Unidade de Tratamento Semi-Intensivo, foi transformado em ala de internação para casos da doença. Desde o início da pandemia, cerca de 30% dos pacientes internados na ala da covid-19 são de outros municípios.

Além de receber casos da covid-19, o HGNI também segue atendendo as vítimas de trauma (baleados, vítimas de arma branca e acidentados) e agravos clínicos (AVC, infartos, diabetes, entre outros) normalmente. Um novo fluxo foi criado na Nova Emergência para atender os pacientes que não estejam com sintomas da covid-19 com equipes distintas atuando na assistência. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e administrativos passaram por treinamento para reforçar os novos fluxos adotados pela unidade.