Praia do Leme, Zona Sul Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 17:16

Rio - O Estado do Rio registrou, nesta segunda-feira, 787 casos e 40 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, foram contabilizados 641.254 casos e 36.149 óbitos provocados pela doença.

As taxas de ocupação de enfermaria covid e de UTI covid estão em 81,8% e 87,5%, respectivamente. Os dados são do Painel de Monitoramento covid-19, atualizado às 17h pela Secretaria Estadual de Saúde (SES).



Publicidade

Ocupação de UTIs na rede privada supera a da rede pública

Quem conta com um plano de Saúde no Rio também enfrenta filas e falta de leitos para internação em UTIs para covid-19. Algumas regiões já operam na capacidade máxima também na rede privada . É o caso da Região dos Lagos, do Centro Sul Fluminense e do Norte Fluminense. A ocupação em CTIs na rede privada chegou a 95% no estado. A taxa supera a da rede pública do estado, que está em 87,5% segundo divulgação da Secretaria Estadual de Saúde do Rio.

Publicidade

O principal gargalo para a abertura de novos leitos é a falta de medicamentos, como anestésicos, bloqueadores neuromusculares e drogas para manutenção do coma induzido, o chamado "Kit intubação". As informações são da Associação dos Hospitais do Estado do Rio.

O diretor da Asherj, Graccho Alvim, diz que a situação é preocupante e que praticamente só a capital ainda dispõe de leitos na rede particular. "Difícil momento. A rede privada da capital é a única que ainda tem vagas. Além dela, restam alguns leitos disponíveis na Baixada e em Campos", conta. A ocupação de UTIs na rede privada da cidade do Rio também está alta, em 90%. No hospital São Lucas, em Copacabana, Zona Sul do Rio, por exemplo quatro pacientes aguardavam para conseguirem ser intubados na manhã desta segunda-feira.