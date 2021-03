Em um vídeo, Castro explicou que apenas familiares, pessoas de seu convívio diário e alguns amigos estiveram na festa Estefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 29/03/2021 20:45 | Atualizado 29/03/2021 20:46

Rio - O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, usou as redes sociais na noite desta segunda-feira (29), para se desculpar pelo evento de comemoração ao seu aniversário, realizado neste domingo (28), na cidade de Petrópolis, na Região Serrano do estado.

“Eu queria pedir desculpa, reconhecer o erro aqui e pedir desculpa para toda a população fluminense. Continuaremos trabalhando dia e noite para abrir os leitos e para vacinarmos toda a nossa população. Somente assim eu acredito que nós sairemos de vez dessa pandemia”, justificou o governador.



Na publicação, Cláudio Castro ainda disse que tem “trabalhado duro” e que, somente nesta segunda, esteve em contato com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, com os prefeitos e secretários de Saúde da região Sul Fluminense, além do secretário de Saúde do estado. “Hoje mesmo foi um dia que eu não parei o dia inteiro”, disse ele.



“Trabalhamos para salvar cada vez mais vidas e reitero meu compromisso com a população no combate à pandemia e com todas as medidas que estamos adotando. Vamos seguir nos empenhando ao máximo para abrir leitos e vacinar a população no menor tempo possível.”, completou Castro.

