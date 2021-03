Agentes encontraram R$ 130 mil provenientes de propina enterrados no sítio do político Divulgação

Publicado 30/03/2021 09:47

Rio - Em um desdobramento da Operação 'Chorume', o ex-prefeito do município de Carmo, na Região Serrana do estado, Paulo César Ladeira, acabou preso em flagrante por policiais civis da 112ª DP (Carmo) nesta segunda-feira (29). No sítio do político foram encontrados cerca de R$ 130 mil enterrados em tubos de PVC. Ele foi autuado por lavagem de dinheiro, na modalidade de ocultar valores oriundos de crime, com o objetivo de impossibilitar sua localização

A ação, em conjunto com as promotorias de Carmo e de Sumidouro, é um desdobramento da Operação Chorume. Segundo a Polícia Civil, Paulo César, prefeito da cidade de 2013 a 2020, foi intimado a depor na delegacia, onde disse que sabia que seria investigado e pretendia esclarecer alguns fatos.

Em depoimento, o político admitiu aos agentes, ainda que parcialmente, ter recebido propina da empresa responsável pela coleta de lixo no município. Segundo ele, como não tinha como justificar os valores recebidos, decidiu enterrar o dinheiro em seu sítio, na zona rural de Carmo. As informações são da assessoria de imprensa da Polícia Civil.

Alertado da necessidade de ressarcir os cofres do município, o ex-prefeito levou a equipe da 112ª DP até onde estava o dinheiro. Os agentes localizaram os pacotes, que foram enterrados em tubos de PVC. Após contagem, foi apurado pelos policiais que havia cerca de R$ 130 mil, em espécie.

A Operação Chorume foi deflagrada na última quinta-feira (25), tendo como alvo políticos e empresas prestadoras de serviços de coleta de lixo envolvidas em um esquema de corrupção. Três pessoas foram presas, sendo uma vereadora e o ex-secretário de Meio Ambiente de Carmo, além de um empresário.