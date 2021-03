Além de desrespeitar normas sanitárias, festa de aniversário de Cláudio Castro contou com servidores e o uso veículo pago com dinheiro público Divulgação

Publicado 30/03/2021

Rio - O Ministério Público do Rio está analisando quais providências serão tomadas em relação à festa de aniversário do governador em exercício, Cláudio Castro, que promoveu grande aglomeração em uma casa, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio.

Castro comemorou seus 42 anos com uma festa no último domingo (28) em uma casa no bairro Itaipava. Segundo mostram imagens feitas no local, os convidados não faziam o uso de máscara de proteção facial.

O evento foi realizado justamente durante o fim de semana em que o Estado do Rio de Janeiro entrou em parada emergencial, diminuindo a circulação de pessoas para frear o avanço da disseminação do vírus pelo estado, que enfrenta superlotação de leitos hospitalares em razão da Covid-19. A festa, que contou com grande aglomeração, começou na tarde do sábado (27).

Servidores e serviços públicos utilizados na festa

Nas imagens de câmeras escondidas, feitas pela TV Globo, foi possível identificar vários funcionários públicos trabalhando na festa particular. No evento, copeiros, motorista e cozinheiros foram para a casa, em Itaipava, em uma van alugada pelo poder estadual, para prestar serviços ao governador.

A utilização de veículos, equipamentos, máquinas, material ou trabalho de servidores públicos para obras ou serviços particulares, segundo a legislação federal, configura ato de improbidade administrativa. O uso de funcionários públicos para fins particulares também é proibido pelo código de conduta do governo estadual.

Em um vídeo, o governador explicou que convidou os funcionários que já convive diariamente para fazer o almoço e ainda afirmou que pagou do próprio bolso a diária deles. Sobre a van do governo, Castro disse que o carro está sempre à serviço do governador e é usado como apoio para os seguranças. E ainda informou ainda que a casa foi alugada em setembro do ano passado pelo pai dele.

O pedido de desculpas

Castro divulgou um vídeo pedindo desculpas à população fluminense em suas rede sociais. No vídeo, o governador afirma que não se tratava de uma festa, mas sim de uma reunião familiar.

"Foi um almoço com os meus familiares, pessoas que já convivem comigo diariamente. Realmente, alguns amigos acabaram aparecendo. E eu queria pedir desculpa, reconhecer o erro e pedir desculpa para toda a população fluminense", disse o governador.

Devido à aglomeração causada dentro da casa, Castro desrespeitou o decreto criado por ele mesmo, além das medidas da Prefeitura de Petrópolis. As duas suspendem a promoção de eventos presenciais de qualquer natureza.

Na quinta (25) passada, o governador chegou a pedir que as pessoas não se aglomerassem durante a parada emergencial e ficassem em casa.

